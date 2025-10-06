مصرع 3 مجرمين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ 128 مليون جنيه

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة من جالبي ومتجري المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإدارة بؤر لتجارة المواد المخدرة بنطاق محافظات أسيوط وقنا وأسوان، مع حيازتهم كميات كبيرة من المخدرات وأسلحة نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد والسجن المشدد فى قضايا قتل عمد، شروع فى قتل، خطف، سلاح نارى، واتجار بالمواد المخدرة.

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم طن و172 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو – كمية من الأقراص المخدرة)، بالإضافة إلى 7 قطع أسلحة نارية وذخائر مختلفة. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 128 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

