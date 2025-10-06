الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 مجرمين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ 128 مليون جنيه

مصرع 3 عناصر إجرامية
مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

 تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة من جالبي ومتجري المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإدارة بؤر لتجارة المواد المخدرة بنطاق محافظات أسيوط وقنا وأسوان، مع حيازتهم كميات كبيرة من المخدرات وأسلحة نارية بدون ترخيص. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد والسجن المشدد فى قضايا قتل عمد، شروع فى قتل، خطف، سلاح نارى، واتجار بالمواد المخدرة. 

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم طن و172 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو – كمية من الأقراص المخدرة)، بالإضافة إلى 7 قطع أسلحة نارية وذخائر مختلفة. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 128 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مخدرات بؤر اجرامية مصرع عناصر شديدة الخطورة أسيوط قنا أسوان وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أكاديمية الشرطة تختتم الدورة التدريبية رقم 27 لحماية المدنيين بمناطق الصراع

الداخلية تضبط 96318 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدى على شخص بسبب خلاف مروري بدمياط

ضبط شخصين بالجيزة لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص

تحرير 1964 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم بالقاهرة والجيزة، اختناق مروري بهذه الميادين والمحاور الرئيسية

حملات على أوكار الجريمة، ضبط 153 فرد خرطوش و43 بلطجيا وهاربا من المراقبة

أمن المنافذ يضبط 60 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

جمال وعلاء مبارك داخل ضريح والدهما في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو وصور)

مذكرات المشير أحمد إسماعيل تكشف "خداعا استراتيجيا" مصريا واسع النطاق لإرباك إسرائيل

طلب إحاطة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بسقارة

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads