أكاديمية الشرطة تختتم الدورة التدريبية رقم 27 لحماية المدنيين بمناطق الصراع

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى، اختتمت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة الدورة التدريبية رقم 27 بعنوان "حماية المدنيين بمناطق الصراع"، والتى استهدفت 22 متدربًا من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 17 دولة، وركزت على مهام حماية المدنيين فى الدول المضيفة لعمليات حفظ السلام، خاصة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال.

وخلال افتتاح الدورة، نقل اللواء الدكتور مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واهتمامه البالغ بفعالية هذه الدورات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة للكوادر الأمنية الأفريقية بما يضمن تنمية مهاراتهم بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار شعوبهم.

وفي إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أكدت السفيرة مساعد وزير الخارجية الأمين العام للوكالة حرص الوكالة على تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية عبر بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية، بما يسهم فى نشر التنمية والرفاهية والسلام.

وتلقى المتدربون برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا متكاملًا يتناول أحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين.

