الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سكرانين وارتكبوا أفعالا مخلة، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين في واقعة الفيديو الفاضح أعلى المحور

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بواقعة الفيديو الفاض

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة الفيديو الفاضح أعلى محور الجيزة، والتى أظهرت تعدى مجموعة من الأشخاص على قائد سيارة عقب قيامه بتصويرهم داخل سيارة أثناء قيامهم بتصرفات خادشة للحياء.

وتعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتصوير سيارة بداخلها عدد من الفتيات أثناء قيامهم بأفعال خادشة، قبل أن يتعدوا عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على تصويرهم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين، وهم "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" له معلومات جنائية و3 سيدات – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب تناولهم مواد كحولية أثناء تنزههم بسيارة بمنطقة الجيزة، وأنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول لحذف المقطع المصور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيديو الفاضح الجيزة وزارة الداخلية قسم شرطة الأهرام تعدي على قائد سيارة أفعال خادشة تداول فيديو القبض على المتهمين الامن العام

مواد متعلقة

ضبط متهم بقتل 3 كلاب داخل استاد بالزقازيق

مصرع 3 مجرمين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة وضبط مخدرات بـ 128 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة تختتم الدورة التدريبية رقم 27 لحماية المدنيين بمناطق الصراع

الداخلية تضبط 96318 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدى على شخص بسبب خلاف مروري بدمياط

ضبط شخصين بالجيزة لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص

تحرير 1964 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم بالقاهرة والجيزة، اختناق مروري بهذه الميادين والمحاور الرئيسية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الخطيب يطمئن على صحة حسن شحاتة في المستشفى (صور)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

تفاصيل صادمة في اختفاء اللوحة الأثرية من سقارة، والمصريون: يارب ما يكونوا سيحوها

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا لكأس العالم

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى حرب أكتوبر، تعرف على الفرق بين شهيد الدنيا وشهيد الآخرة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads