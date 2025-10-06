الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة على التيك توك

القبض على صانعتي
القبض على صانعتي محتوي لنشرهما فيديوهات مخلة على التيك توك

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانعتي محتوى لقيامهن بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام بمنطقة التجمع الخامس.


رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتي محتوى "لإحداهما معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتهما (هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

