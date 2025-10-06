الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدى على شخص بسبب خلاف مروري بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه وعلى أسرته بالسب والضرب بدمياط.

تبين من الفحص أن بلاغًا وصل لقسم شرطة رأس البر من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية – بتضرره من قائد سيارة ملاكى وبرفقته 3 أشخاص لتعديهم عليه بالسب والضرب ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول أثناء تصويره الواقعة.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها الأربعة – مقيمين بدمياط – وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، والتي نشبت بسبب خلافات حول أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.