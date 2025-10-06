الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات واقعة التعدى على شخص بسبب خلاف مروري بدمياط

الأمن يكشف ملابسات تعدى بالسب والضرب بسبب خلاف مروري بدمياط

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه وعلى أسرته بالسب والضرب بدمياط.

 تبين من الفحص أن بلاغًا وصل لقسم شرطة رأس البر من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية – بتضرره من قائد سيارة ملاكى وبرفقته 3 أشخاص لتعديهم عليه بالسب والضرب ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول أثناء تصويره الواقعة.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها الأربعة – مقيمين بدمياط – وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، والتي نشبت بسبب خلافات حول أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

