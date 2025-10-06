الإثنين 06 أكتوبر 2025
حوادث

الداخلية تضبط 96318 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 96318
الداخلية تضبط 96318 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 96318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1950 سائقًا تبين إيجابية 104 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 961 مخالفة متنوعة، تشمل تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 136 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة. كما تم ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

