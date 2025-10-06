طريقة عمل الخضار السوتيه، سريع التحضير ومقوى للمناعة

طريقة عمل الخضار السوتيه، الخضار السوتيه من أكثر الأطباق الصحية والمغذية التي ينصح بتناولها بشكل منتظم، فهو يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الكثيرة.

وطريقة عمل الخضار السوتيه سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو يعتبر كنز لتقوية المناعة ومحاربة العدوى، كما أنه مقالة لإنقاص الوزن خاصة إذا تم تحضيره بزيت الزيتون أو الزبد البلدى.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الخضار السوتيه.

مكونات عمل الخضار السوتيه:

1 كوب بروكلي مقطع

1 كوب كوسة مقطعة مكعبات

1 جزرة كبيرة مقطعة مكعبات

½ كوب فاصوليا خضراء مقطعة

½ كوب فلفل ألوان أحمر، أصفر، أخضر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو قطعة صغيرة من الزبدة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

عصير نصف ليمونة

رشة زعتر أو روزماري اختياري

فص ثوم مفروم اختياري

طريقة عمل الخضار السوتيه، فيتو

طريقة عمل الخضار السوتيه:

اغسلي جميع الخضروات جيدا بالماء الجاري، ثم قطعيها إلى شرائح متوسطة الحجم حتى تنضج بسرعة وتبقى مقرمشة.

في قدر به ماء مغلي، أضيفي القليل من الملح، وضعي الخضروات الصلبة مثل الجزر والفاصوليا أولا لمدة دقيقتين، ثم أضيفي البروكلي والكوسة لمدة دقيقة إضافية.

بعد ذلك، اخرجي الخضار وضعيه فورا في ماء بارد لوقف عملية الطهي والحفاظ على اللون الزاهي.

وفي مقلاة واسعة، سخني زيت الزيتون أو الزبدة، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي خفيف.

أضيفي الخضروات المسلوقة جزئيا وقلبيها برفق على نار متوسطة لمدة 3 إلى 5 دقائق فقط.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والزعتر أو الروزماري، ثم رشي عصير الليمون في النهاية وقلبي لمدة دقيقة واحدة.

قدمي الخضار السوتيه ساخن إلى جانب الدجاج المشوي، أو السمك، أو كوجبة خفيفة مستقلة للعشاء.

للحفاظ على مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، لا تطيلي مدة الطهي، لأن الهدف هو أن تبقى الخضار مقرمشة وليست لينة جدا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من صلصة الصويا لإضفاء نكهة آسيوية مميزة.

تجنبي الإفراط في الزيت للحفاظ على خفة الطبق.

يمكن إضافة مكعب صغير من الزبدة في النهاية للحصول على لمعة شهية ونكهة غنية.

إذا كنتى تتبعين نظام نباتي، يمكن الاستغناء عن الزبدة والاكتفاء بزيت الزيتون.

فوائد الخضار السوتيه

غني بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي طبق الخضار السوتيه على تشكيلة من الخضروات مثل الجزر والبروكلي والكوسة والفلفل الملون، وهي مصادر ممتازة لفيتامينات A وC وK والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

يساعد في إنقاص الوزن، لأن الخضار السوتيه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ويمنح إحساس بالشبع لفترة طويلة وتساعد على تقليل تناول الوجبات الدسمة.

يحسن عملية الهضم، بفضل محتواه العالي من الألياف والماء، يساهم في تحسين حركة الأمعاء وتنظيف الجهاز الهضمي من السموم.

يحافظ على صحة القلب، حيث تحتوي الخضروات على مضادات أكسدة تقي من أمراض القلب وتخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يعزز نضارة البشرة والمناعة، والفيتامينات الموجودة في الخضروات المطهية بخفة، خاصة فيتامين C وE، تساعد على تعزيز جهاز المناعة وتجديد خلايا البشرة.

