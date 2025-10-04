بينها منتخب مصر، ترتيب أفضل ثوالث بمجموعات مونديال الشباب قبل ختام الجولة الثالثة

يأمل منتخب مصر للشباب في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

ويصعد إلى دور ثمن النهائي أفضل 4 فرق من 6 منتخبات في المركز الثالث بالمجموعات ومن بينهم منتخب مصر الذي يحتل المركز الثالث حاليا في المجموعة الأولى لكنه لم يحسم بعد التأهل منتظرا باقي النتائج.

ترتيب المنتخبات أصحاب المركز الثالث في مجموعات كأس العالم للشباب

ويحتل كوريا الجنوبية المركز الأول برصيد 4 نقاط بين أفضل منتخبات في المركز الثالث ثم نيجيريا ثم مصر ثم فرنسا حتى الآن.

جاء ترتيب مجموعات كأس العالم للشباب قبل ختام مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات علما بأن مباريات المجموعة الأولى والثانية أسدل الستار عليها، كالتالي.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للشباب

ترتيب المجموعة السادسة في كأس العالم للشباب

مواعيد المباريات المتبقية في دور المجموعات

المكسيك ضد المغرب - 11 مساء - 4 أكتوبر 2025

إسبانيا ضد البرازيل - 11 مساء - 4 أكتوبر 2025

الأرجنتين ضد إيطاليا - 2 صباحا - 5 أكتوبر 2025

أستراليا ضد كوبا - 2 صباحا - 5 أكتوبر 2025

جنوب أفريقيا ضد الولايات المتحدة - 11 مساءً - 5 أكتوبر 2025

كاليديونيا الجديدة ضد فرنسا - 11 مساءً - 5 أكتوبر 2025

السعودية ضد النرويح - 2 صباحا - 6 أكتوبر 2025

نيجيريا ضد كولومبيا - 2 صباحا - 6 أكتوبر 2025

ورغم فوز منتخب مصر على تشيلي بهدفين في الجولة الثالثة إلا أن قاعدة اللعب النظيفة جعلته يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى حيث تلقى 7 كروت صفراء مقابل 5 لمنتخب تشيلي.

وتعقد موقف مصر في التأهل، إلا أن حظوظ المنتخب لا تزال قائمة، بشرط تحقق مجموعة من النتائج في المباريات المتبقية اليوم وغدًا.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر



لضمان الصعود بين أفضل الثوالث، يحتاج منتخب مصر إلى توافر أكثر من نتيجة لصالحه، أبرزها:

1. خسارة نيجيريا (3 نقاط) أمام كولومبيا (4 نقاط)، وهو ما سيجمد رصيد المنتخب الإفريقي عند 3 نقاط فقط.

2. تعثر كوبا بالخسارة أو التعادل أمام أستراليا، حتى لا تتجاوز رصيد مصر في جدول أفضل الثوالث.

3. تعادل إسبانيا والبرازيل مع فوز منتخب المغرب على المكسيك، وهو السيناريو الذي يمنح المنتخب العربي الآخر صدارة مجموعته ويُبقي على حظوظ مصر في المركز الثالث بفارق الأهداف.

4. فوز الولايات المتحدة الأمريكية على جنوب إفريقيا لتمنع المنتخب الإفريقي الجنوبي من الوصول إلى النقطة الرابعة.

5. خسارة فرنسا أمام كاليدونيا الجديدة، وهي نتيجة مفاجئة لكنها تصب في مصلحة شباب الفراعنة إذا تحققت.

6. وأخيرًا، خسارة أو تعادل السعودية أمام النرويج، حتى لا يدخل الأخضر في سباق أفضل الثوالث برصيد مرتفع من النقاط.

