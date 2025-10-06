الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

محمد صلاح يصل مقر معسكر منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قائد منتخب مصر، في العاشرة مساء أمس الأحد، إلى مقر معسكر الفراعنة، استعدادا للانتظام في تدريبات الفريق والمشاركة في مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر، أن يخوض محمد صلاح مرانه الأول مع منتخب مصر، اليوم الإثنين، قبل مغادرة بعثة الفراعنة عصرا إلى المغرب، حيث يواجه جيبوتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء.

صلاح يصل القاهرة

وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مطار القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي بدأ اليوم الأحد؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وبدأ نجوم منتخب مصر التوافد على معسكر الفراعنة اليوم الأحد؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

تصفيات كأس العالم 2026

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر وصول لاعبو المنتخب الوطني لأحد فنادق القاهرة لانطلاق المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويستمر معسكر منتخب مصر لمدة 8 أيام، حيث يبدأ اليوم وينتهي في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وهناك اهتمام كبير بمباراة الفراعنة القادمة أمام جيبوتي التي تعد بطاقة تأهل الفراعنة وحسم بطاقة التأهل والصعود للمونديال.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد صلاح جيبوتي غينيا بيساو

محمد صلاح يصل مقر معسكر منتخب مصر

