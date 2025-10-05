شاهد، "كعب العميد وفينيش تريزيجيه" في مران منتخب مصر

نشر الحساب الرسمي لــ منتخب مصر الأول لكرة القدم، على منصة “إنستجرام”، فيديو من الحصة التدريبية الأولى لمنتخب الفراعنة باستاد القاهرة الدولي، في بداية تحضيراته لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

واحتوى الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي لمنتخب مصر لقطات استعراضية بالكعب من جانب حسام حسن المدير الفني للفراعنة، ونجاح تريزيجيه في إسكان الكرة في الشباك

https://www.instagram.com/reel/DPcEZ2BiJH8/?igsh=cGhwcGlyMGh3em16

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراة جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

برنامج معسكر الفراعنة

ووضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن برنامج المنتخب خلال المعسكر الجاري استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

"الطريق إلى مونديال 2026"

ويحمل برنامج الفراعنة عنوان "الطريق إلى مونديال 2026"، وجاء كالتالي: التجمع اليوم الأحد 5 أكتوبر، ثم يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

