أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يواصل الانتصارات.. الزمالك يسقط مجددا.. وحسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعكسر أكتوبر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر اكتوبر والذي ينطلق غدا استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم ١٢ باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ وجاءت الأسماء كالتالي:

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر في خسارة فريقه ليفربول أمام تشيلسي، 1 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

طالب بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بتوجيه الشكر لـ البلجيكي يانيك فيريرا بعد تدهور نتائج الأبيض في الدوري الممتاز.

الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري الممتاز بالفوز على كهرباء الاسماعيلية 4-2 (صور)

حقق النادي الأهلي، فوزا غاليا على نظيره كهرباء الاسماعيلية بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق تشيلسي فوزا قاتلا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن فريقه سيطر على مجريات مباراة غزل المحلة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

تعادل نادي الزمالك، مع نظيره غزل المحلة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يدخل في أزمة كبرى تكلفه خصم 3 نقاط خلال لقاء غزل المحلة، والذي يجمعهما في الدوري الممتاز.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاها قويا لإقالة أحد مسئولي قطاع الكرة بالنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة.

توفى الكابتن نوح آدم نجم الزمالك الأسبق ووالد كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك سابقا ياسمين نوح، بعد صراع مع المرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.