استقبال حافل لمحمد صلاح بمطار القاهرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب (صور)

وصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مطار القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي بدأ اليوم الأحد؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وبدأ نجوم منتخب مصر التوافد على معسكر الفراعنة اليوم الأحد؛ استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

تصفيات كأس العالم 2026

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر وصول لاعبو المنتخب الوطني لأحد فنادق القاهرة لانطلاق المعسكر المغلق استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويستمر معسكر منتخب مصر لمدة 8 أيام، حيث يبدأ اليوم وينتهي في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وهناك اهتمام كبير بمباراة الفراعنة القادمة أمام جيبوتي التي تعد بطاقة تأهل الفراعنة وحسم بطاقة التأهل والصعود للمونديال.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأول اليوم باستاد القاهرة خلال معسكره الحالي.

مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراة جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

برنامج معسكر الفراعنة

ووضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن برنامج المنتخب خلال المعسكر الجاري استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

ويحمل برنامج الفراعنة عنوان "الطريق إلى 2026"، وجاء كالتالي:

التجمع اليوم الأحد 5 أكتوبر، ثم يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

قائمة الفراعنة

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا، وهم كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد صبحي

عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني

أحمد عيـد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

عمرو الجـزار

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشيـن

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفي فتحي

محمد صلاح

مصطفي محمد

أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني، لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، على رأسهم: عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور، وصلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.