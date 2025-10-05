منتخب مصر ينهي مرانه الأول استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أول تدريبات الفريق باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل بدولة المغرب في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

19 لاعب في المران الأول لمنتخب مصر

شهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية وتدريبات خفيفة بمشاركة 19 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطيـة وحمدي فتحي ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، على أن ينتظم محمد صلاح ومصطفي محمد ومصطفى فتحي ومحمد حمدي ومهند لاشين في تدريب الغد.

حضر مران منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وهناك اهتمام كبير بمباراة الفراعنة القادمة أمام جيبوتي التي تعد بطاقة تأهل الفراعنة وحسم بطاقة التأهل والصعود للمونديال.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأول اليوم باستاد القاهرة خلال معسكره الحالي.

مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراة جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

برنامج معسكر الفراعنة

ووضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن برنامج المنتخب خلال المعسكر الجاري استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

ويحمل برنامج الفراعنة عنوان "الطريق إلى 2026"، وجاء كالتالي:

التجمع اليوم الأحد 5 أكتوبر، ثم يتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

