لانجلير: لدي خطة لتطوير ناشئي الأهلي وصناعة جيل جديد

أعرب الهولندي أرت لانجلير، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتولي منصبه، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما يملك من خبرات؛ من أجل تطوير القطاع وتقديم مواهب مميزة تدعم الفريق الأول في السنوات المقبلة.

الهولندي أرت لانجلير

وقال لانجلير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «كنت لاعب كرة قدم محترفًا، وبعد اعتزالي توجهت للدراسة، وحصلت على أعلى رخصة تدريب في هولندا. بدأت مسيرتي التدريبية مع نادي pec Zwlle «بى ايه سى زفولا» في الدوري الهولندي الممتاز، ثم عملت لسنوات طويلة في نادي pcv Eindhoven أحد أكبر الأندية الهولندية، كما توليت تدريب منتخب هولندا الأولمبي وشغلت منصب مدير تطوير الكرة في الاتحاد الهولندي».

وأضاف: «الأهلي نادٍ عظيم، وكنت أعرف ذلك قبل قدومي، وقطاع الناشئين هنا منظم للغاية، والملاعب جيدة وأرضيتها رائعة وهو أمر مهم للغاية لتطوير اللاعبين الشباب».

وكشف لانجلير عن ملامح خطته قائلًا: «لديَّ رؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها أن يكون للقطاع أسلوب لعب واحد ورؤية واضحة لجميع الفرق، فهذا يسهل عملية التطوير.

ثانيًا، مساعدة المدربين وتحسين قدراتهم من خلال خبرتي الطويلة وحصولي على رخصة التدريب الأعلى في هولندا.

أما ثالثًا، وهو الأهم، فنتمكن خلال فترة قصيرة من تقديم لاعبين من القطاع إلى الفريق الأول، فهذا هو الهدف الأساسي من وجود قطاعات الناشئين».

وتابع: «عقدت اجتماعات مع الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي والكابتن وليد سليمان نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين، وناقشنا هيكل القطاع وخطط التطوير. سأركز في الفترة الأولى على التواصل مع المدربين والتواجد في التدريبات ومتابعة المباريات عن قرب».

وأكد الخبير الهولندي أن الموهبة وحدها لا تكفي، قائلًا: «الموهبة مهمة جدًا، لكن شخصية اللاعب ودوافعه الداخلية هي التي تصنع الفارق، فاللاعب الذي يتمتع بالطموح والإصرار يمكنه الوصول إلى أعلى المستويات».

وأشار لانجلير إلى أبرز النجوم الذين تدربوا تحت إشرافه قائلًا: «أشرفت على تدريب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني، وستيفن بيرجوين الذي يلعب حاليًا في السعودية، وخودي جاكبو مهاجم ليفربول الإنجليزي».

ووجه لانجلير رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «نريد أن نرى فرق الناشئين في النادي تلعب للفوز وتملك عقلية ورغبة في أن تكون الأفضل. أدعو الجماهير لدعم فرق الناشئين وتشجيع اللاعبين بإيجابية حتى نراهم في المستقبل نجومًا في الفريق الأول وقادرين على تحقيق البطولات».

وعن مباراة القمة الأخيرة وفوز الأهلي على الزمالك قال لانجلير: «شاهدت أهداف المباراة والفوز كان رائعًا للغاية. القمة كانت مليئة بالحماس، واللاعبون أظهروا روحًا عالية حتى حققوا الفوز في النهاية».

