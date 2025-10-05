الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين سامي قمصان، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت فيتو أشارت في وقت سابق أن سامي قمصان هو الأقرب لتولي مهمة تدريب المقاولون العرب ولقراءة الخبر اضغط هنا وهنا.

 

سامي قمصان 

ومن المقرر أن يقود الكابتن سامي قمصان تدريبات الفريق بداية من غدا الإثنين 6 أكتوبر 2025، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري عقب انتهاء الأجندة الدولية.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي جلسة مع المدير الفني الجديد، بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم مدير الكرة تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، أن الكابتن سامي قمصان بدأ العمل على الفور في ظل سعيه وحماسه الشديدين لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.

المقاولون العرب نادي المقاولون العرب سامي قمصان فريق المقاولون العرب

