الأهلي يفاوض البولندي ميتشنيفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق

كشفت تقارير صحفية بولندية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدير الفني البولندي تشيسلاف ميتشنيفيتش، المدير الفني السابق لفريق الجيش الملكي المغربي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع “جول” البولندي، فإن الأهلي قدم عرضا رسميا للمدرب البولندي لتولي المهمة، في ظل رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مدير فني خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تسعى إدارة النادي لتوفير كل سبل الراحة للبعثة لضمان أفضل إعداد ممكن قبل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

