المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

الزمالك، حرص المعلق الكروي عصام عبده على الرد على اتهامه بالانحياز لصالح نادي الزمالك خلال مباراته أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

اتهام عصام عبده بالانحياز لصلح الزمالك

وكتب المعلق الرياضي عصام عبده على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مساء الخير على كل متابعي وعشاق كرة القدم المصرية، تلقيت العديد من الرسائل والتعليقات بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيرة، بعضها كان لومًا وعتابًا، وبعضها كان هجومًا واتهامًا بـ الانحياز لنادي الزمالك”.

وتابع: “أقدر كل رأي، وأحترم كل محب للعبة، ولكل من منحني ثقته على مدار سنوات طويلة في مهنة التعليق، وأود أن أوضح نقطة جوهرية، مهنة التعليق الرياضي هي فن نقل المشاعر والحماس داخل الملعب إلى المستمع والمشاهد، أحيانًا، قد يخرج اللسان بجملة أو بكلمة، الهدف منها هو إشعال حماس اللحظة الكروية، وجعل المباراة أكثر إثارة وتشويقًا، وهذا هو جوهر اللعبة”.

وأكد أن هذه الجمل لا تعني أبدًا التخلي عن الحياد المهني، أو التقليل من شأن نادي عريق وتاريخي مثل غزل المحلة، نادي "أرجنتين مصر"، نادي الجماهير العاشقة والمخلصة! كل الاحترام والتقدير لتاريخ هذا النادي وجماهيره الغالية، سواء كان نادي شركات أو نادي جماهيري، ففي النهاية، جميعهم أندية مصرية، ومنظومة واحدة نفخر بها.

عصام عبده معلقا على مباراة الزمالك وغزل المحلة

جدير بالذكر، أن عصام عبده قام بالتعليق على مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، الذي جمع الفريقين أمس السبت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

