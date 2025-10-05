الأحد 05 أكتوبر 2025
عصام كامل

بالأسماء، إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

أصيب  7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بالكيلو 94 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، داخل بنطاق محافظة البحيرة.

نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بلاغا يفيد بوقوع حادث ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة بالكيلو 94 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون،  وتم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 

أسماء المصابين ضحايا الحادث

حيث تبين أن المصابين هم، "تركيا عبدالعزيز حميدة" 68 عاما، بجرح قطعي أسفل الذقن، "محمد علام محمود" 32 عاما، "علام محمد علام" 13 عاما، "جوري محمد علام" 5 سنوات، "رحمة عادل عبده حسين" 32 عاما، "جني محمد علام" 15 عاما، و"هايدي محمد علام" 10 سنوات، وجميعهم مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، ومقيمين بإمبابة، وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

