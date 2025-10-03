بعد فيضان النيل، شاهد حالة أراضي طرح النهر في البحيرة (فيديو)

في أعقاب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، أعلنت محافظة البحيرة رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لاحتمالية غمر أراضي طرح النهر بالمياه، وسط حالة ترقب واستعداد كامل من كافة الأجهزة التنفيذية، رغم استقرار الوضع حتى الآن.

وأكدت غرفة العمليات بديوان عام محافظة البحيرة أن الحالة مستقرة داخل نطاق المحافظة، دون تسجيل ارتفاع خطير في منسوب المياه حتى اللحظة، مشيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتنبيه المواطنين القاطنين في المناطق القريبة من النيل.

تحذيرات من التعديات على أراضي طرح النهر

وجهت رئاسة مركز ومدينة كوم حمادة، بقيادة اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، تحذيرًا عاجلًا عبر صفحتها الرسمية إلى المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر في مناطق (البريجات – النجيلة – شابور – كوم شريك)، بضرورة إزالة أي إشغالات أو تعديات على جانبي نهر النيل بشكل فوري، تفاديًا لتعرضها للغمر بالمياه وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

تدابير عاجلة لمواجهة ارتفاع المنسوب

في سياق متصل، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديريتَي الري والزراعة، إلى جانب الوحدات المحلية الواقعة على امتداد النهر، برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، مع حصر شامل لكافة أراضي طرح النهر، استعدادًا لأي طارئ.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التعامل الفوري مع مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.

خفض منسوب المياه في فرع رشيد كإجراء احترازي

وضمن خطة استباقية، قامت مديرية ري البحيرة بتخفيض منسوب المياه في فرع رشيد كإجراء وقائي تحسبًا لزيادة محتملة في المناسيب خلال الأيام القادمة. وتستهدف هذه الخطوة حماية الأراضي المنخفضة عن مستوى الطرق الطبيعية، والتي يتم استغلال بعضها في الزراعة بشكل مخالف للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.