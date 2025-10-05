التحفظ على 8676 زجاجة زيت تمويني قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية، حملات تموينية بمركزي كفر الدوار وأبو حمص، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمستودعات لضبط المنظومة التموينية والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاتجار بالسلع المدعمة والمقررات التموينية.

ضبط 1000 لتر سولار داخل إحدى المزارع

أسفرت الحملة عن ضبط 8676 زجاجة زيت تموينى بمركز كفر الدوار تم تجميعها بغرض تهريبها خارج المحافظة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و بمركز أبو حمص تم ضبط 50 أسطوانة غاز منزلية تباع بأزيد من السعر الرسمي، وكذلك 1000 لتر سولار داخل إحدى المزارع يُستخدم في غير الغرض المخصص له، بالإضافة إلى ضبط 200 كرتونة مياه غازية داخل مصنع يدار بدون ترخيص، و10 شكائر أسمدة مدعمة محظور تداولها بالأسواق،كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم

أكدت محافظ البحيرة استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بجميع المراكز والمدن، لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للمساس بحقوق المواطنين أو التلاعب بالسلع التموينية والمواد البترولية المدعمة.

