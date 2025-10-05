الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة: استمرار انعقاد غرفة التحكم لمتابعة الفيضان ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

غرفة التحكم بالبحيرة،
غرفة التحكم بالبحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف الحالي بشأن ارتفاع منسوب المياه بأراضي طرح النهر والمناطق منخفضة المنسوب، وكذلك أعمال تصريف المياه بها.

جاء ذلك خلال متابعتها من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة الجهود المبذولة للحد من ارتفاع منسوب المياه بالأراضي طرح النهر بالمراكز الواقعة على النيل.

 

الاستجابة الفورية لأي طارئ والتعامل السريع مع البلاغات

وأكدت المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، خاصة وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، وغرف العمليات بالمراكز والمديريات وقطاعي الري والحماية المدنية، وذلك لتحقيق الاستجابة الفورية لأي طارئ والتعامل السريع مع بلاغات المواطنين، مشددةً على أن سلامة المواطنين وتأمين المنشآت الحيوية تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس واستقبال موسم الشتاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومراجعة جاهزية المعدات وسيارات شفط وكسح المياه، إلى جانب تطهير المصارف والمجاري المائية والبيارات بصفة دورية.

وطالبت الدكتورة جاكلين عازر، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتدخل العاجل عند الحاجة، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر غرفة التحكم والسيطرة منسوب المياه الطقس اراضي طرح النهر أعمال تصريف المياه

مواد متعلقة

محافظ البحيرة تتابع انتظام الحفاظ على مناسيب المياه بقناطر إدفينا

محافظ البحيرة: نواصل نجاحنا في القضاء على السحابة السوداء

الأكثر قراءة

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads