رفع 3552 حالة إشغال مخالف بمركزي دمنهور وشبراخيت بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وشبراخيت بمحافظة البحيرة، حملات اشغالات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن رفع 3552 حالة إشغال عبارة عن 2300 حالة إشغال، وغلق كافتيريا مخالفة، بمركز ومدينة شبراخيت، كما شهد مركز ومدينة دمنهور رفع 1252 حالة إشغال طريق مخالف متنوع مابين ثابت ومتحرك.

رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمواصلة الحملات اليومية لرفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات، وتطبيق القانون بحزم لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات بشكل يومي بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين، تحقيقًا للانضباط وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

