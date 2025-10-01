الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع 3552 حالة إشغال مخالف بمركزي دمنهور وشبراخيت بالبحيرة

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وشبراخيت بمحافظة البحيرة، حملات اشغالات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن رفع 3552 حالة إشغال عبارة عن 2300 حالة إشغال، وغلق كافتيريا مخالفة، بمركز ومدينة شبراخيت، كما شهد مركز ومدينة دمنهور رفع 1252 حالة إشغال طريق مخالف متنوع مابين ثابت ومتحرك.

رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمواصلة الحملات اليومية لرفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات، وتطبيق القانون بحزم لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات بشكل يومي بكافة مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين، تحقيقًا للانضباط وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمنهور شبراخيت حملات اشغالات إشغال طريق

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

سر العودة، لماذا تراجع الخطيب وقرر خوض انتخابات الأهلي؟

الخطيب: الأهلي وجهتي الأولى ومصدر سعادتي على مدار 55 عامًا

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

تأثرت بمشاعر الجماهير، الخطيب يصدر بيانا رسميا بشأن ترشحه في انتخابات الأهلي

عطل فني يضرب "انستاباي"، وشكاوى من عدم فتح التطبيق

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

القبض على المتهم بتسميم الكلاب الضالة في الهرم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-10-2025 في الإمارات

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads