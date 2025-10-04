محافظ البحيرة تتابع انتظام الحفاظ على مناسيب المياه بقناطر إدفينا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، قناطر إدفينا بمركز رشيد، تابعت خلالها انتظام الحفاظ على مناسيب المياه وتصريفها بصورة طبيعية.

أهم المنشآت المائية بالمحافظة

وخلال جولتها، أكدت المحافظ أن قناطر إدفينا تُعد من أهم المنشآت المائية بالمحافظة، حيث تتحكم في مناسيب وتصرفات المياه بعدد من المراكز، مشددةً على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المنشآت المائية لضمان كفاءتها وسلامتها.

تنسيق كامل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية

كما تابعت المحافظ أعمال الصيانة الجارية للهاويس والكوبري المعدني، ووجهت بسرعة الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، مع مراجعة كافة المعدات والمنشآت الحيوية بشكل دوري للاطمئنان على سلامتها وكفاءة تشغيلها، مؤكدة على التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري لضمان استقرار الأوضاع ومنع حدوث أي طارئ، والحفاظ على الأمن المائي بجميع أنحاء المحافظة.

تشكيل لجنة مشتركة من مديريتَي الزراعة والري والوحدات المحلية

كما قامت محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لأراضي طرح النهر بمركز كوم حمادة، لمتابعة المناسيب المائية والتأكد من استقرار الأوضاع، ووجهت بتشكيل لجنة مشتركة من مديريتَي الزراعة والري والوحدات المحلية، للمرور الميداني المنتظم على المراكز الواقعة على ضفاف النيل لمتابعة الموقف بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ بالتنسيق مع غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة.

