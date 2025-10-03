لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مديريتى الري والزراعة، وكافة الوحدات المحلية الواقعة على النيل وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ التدابير الوقائية العاجلة، وحصر كافة مناطق طرح الن بالمناطق الواقعة على النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع منسوب المياه.

اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أراضي طرح النهر

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أراضي طرح النهر نتيجة لارتفاع منسوب المياه.

تخفيض منسوب المياه في فرع رشيد

وفي إجراءات وقائية مسبقة قامت مديرية ري البحيرة بتخفيض منسوب المياه في فرع رشيد، كإجراء احترازى في حالة زيادة مناسيب المياه، ضمن الخطة المسبقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خاصة بأراضي طرح النهر منخفضة المنسوب عن الطرق الطبيعية، والتي يستغلها بعض المزارعين بالزراعة بالمخالفة للقانون.

التصريف بكميات أكبر عن المعدلات المتوسطة

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد حذر من تداعيات فيضان النيل، مشيرا إلى استثنائية بأن هناك استعدادات منذ فترة كبيرة، عقب التوقعات خلال شهر أكتوبر أن يكون التصريف بكميات أكبر عن المعدلات المتوسطة، وسيكون هناك بعض المناطق طرح النهر والعشش التي ستغمر بالمياه خاصة فى المنوفية والبحيرة.

أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية

ونبه رئيس الوزراء على جميع المتعدين، بضرورة اتخاذ الاحترازات اللازمة خاصة أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.