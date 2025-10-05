حملة بيئية لتطوير وتجميل وتشجير الطريق الزراعي بمركز أبو حمص

نفذت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة بالبحيرة، برئاسة الدكتورة سماح القاضي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، حملة مكبرة لتجميل وتطوير الطريق الزراعي بالمركز، شملت أعمال تنظيف ودهان وتشجير 6 جزر وسطى، وتقليم الأشجار ورفع المخلفات المتراكمة، بالإضافة إلى دهان الأرصفة والعلامات المرورية لتحسين المظهر العام للطريق،وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء لإبراز الوجه الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

رفع المخلفات ومسح الأتربة المتراكمة

كما تم دهان وتنظيف كوبري أبو حمص على الطريق الزراعي، وإزالة البوص والحشائش الجافة على جانبي الطريق، ورفع المخلفات ومسح الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق، بما يسهم في الحفاظ على السيولة المرورية ويعزز السلامة العامة على الطرق.

الاهتمام بالمسطحات الخضراء

أكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار تلك الجهود بجميع المراكز والمدن، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والاهتمام بالمسطحات الخضراء، مشددة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استدامة تلك الأعمال وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري اللائق بمحافظة البحيرة.

