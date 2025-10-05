الأحد 05 أكتوبر 2025
قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لخدمة أهالي عزبة صيدع بكفر الدوار

قافلة طبية بالبحيرة
نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة طبية شاملة بعزبة صيدع التابعة لقرية دفشو، استفاد منها 221 مواطنا تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وهذا في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية  2030، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوسيع مظلة الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تحويل 10 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة

شملت القافلة إجراء كشوفات طبية في عدد من التخصصات، تضمنت: الرمد 45 حالة، الباطنة 50، الأسنان 50، الجلدية 46، والعظام 30، كما تم توفير نظارات طبية لـ 22 مواطنًا وتحويل 10 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء القرى

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة، بما يعكس حرصها على تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

