الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ريال مدريد يفوز بثلاثية على فياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

فاز نادي ريال مدريد ، على فياريال بنيجة 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

ريال مدريد يهزم فياريال 

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، بعد أن تنازل له كيليان مبابي عن تنفيذها.

وفي الدقيقة 73 نجح فياريال في تقليص الفارق عن طريق ميكاوتادزي، لكن مبابي عاد ليحسم المواجهة لصالح الفريق الملكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، مؤكدًا تفوق ريال مدريد في المباراة.

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
في خط الدفاع: فالفيردي- دين هويسين - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس
في خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر
في خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

موقف ريال مدريد وفياريال في الليجا
 

ويحتل ريال مدريد المركز الأول مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، حصدها من 7 انتصارات وهزيمة وحيدة، بفارق نقطتين عن  برشلونة صاحب المركز الثاني وقبل مواجهة إشبيلية مساء الأحد

 

وشهدت قائمة الميرنجي عدة غيابات بارزة، أبرزها ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، بسبب الإصابات.

قائمة ريال مدريد أمام  فياريال


وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – دافيد ألابا – أسينسيو – كاريراس – فران جارسيا – هويسين.

 

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إبراهيم دياز – إندريك – جونزالو – ماستانتونو.

