السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بن شرقي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباك كهرباء الاسماعيلية

بن شرقي
بن شرقي

سجل أشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الرابع، في شباك كهرباء الإسماعيلية  بالدقيقة 73 من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح المارد الأحمر.

أهداف مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية 

وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17.

ثم ضاعف ياسين مرعي النتيجة في الدقيقة 36 من رأسية مميزة من صناعة أحمد سيد زيزو.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بالدقيقة 50.

وسجل محمد اوناجم الهدف الأول لـ كهرباء الاسماعيلية بالدقيقة 57.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لـ كهرباء الاسماعيلية في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 68.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي 

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا 

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

 

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية كالتالي:

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، مقابل 4 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي كهرباء الاسماعيلية مباراة الأهلي وكهرباء الاسماعيلية اخبار الأهلي الدوري الدوري المصري

مواد متعلقة

عصام الفيومي يسجل هدف كهرباء الإسماعيلية الثاني في شباك الأهلي

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

محمد أوناجم يسجل هدف كهرباء الإسماعيلية الأول في شباك الأهلي

محمد شريف يسجل الهدف الثالث للأهلي في شباك كهرباء الإسماعيلية

الأهلي يكتفي بثانئية في شباك كهرباء الإسماعيلية في الشوط الأول

بعد تدهور النتائج، مجلس الزمالك يطالب جون إدوارد بإقالة يانيك فيريرا

ٍياسين مرعي يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك كهرباء الإسماعيلية

الأهلي يبحث عن الهدف الثاني أمام كهرباء الإسماعيلية بعد مرور 30 دقيقة

الأكثر قراءة

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

"الوطنية للانتخابات" تحدد مستشفيات ومعامل الفحوص الطبية لطالبي الترشح لانتخابات النواب

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

حسام حسن يعلن قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

تعمل إيه لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟ واعظة بالأزهر تجيب (فيديو)

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads