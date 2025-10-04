يبحث عشاق كرة القدم عن فيديو أهداف مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز، والتي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

حقق النادي الأهلي، فوزا غاليا على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيديو أهداف مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17.

ثم ضاعف ياسين مرعي النتيجة في الدقيقة 36 من رأسية مميزة من صناعة أحمد سيد زيزو.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بالدقيقة 50.

وسجل محمد اوناجم الهدف الأول لـ كهرباء الاسماعيلية بالدقيقة 57.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لـ كهرباء الاسماعيلية في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 68.

وسجل أشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الرابع بالدقيقة 73 من ركلة حرة مباشرة.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية كالتالي:

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني والمصري صاحب المركز الأول.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

