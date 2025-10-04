ريال مدريد يتعادل سلبيا أمام فياريال في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تعادل نادي ريال مدريد ، مع نظيره فياريال سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فالفيردي- دين هويسين - إيدير ميليتاو - ألفارو كاريراس

في خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر

في خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

موقف ريال مدريد وفياريال في الليجا



ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بعدما فقد الصدارة عقب خسارته في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 5/2 في الجولة الماضية.

في حين أن فياريال لديه 16 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، مما يجعله ندًا صعبًا بالنسبة لـ ريال مدريد في مباراة الليلة.

وشهدت قائمة الميرنجي عدة غيابات بارزة، أبرزها ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، بسبب الإصابات.

قائمة ريال مدريد أمام فياريال



وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ميليتاو – دافيد ألابا – أسينسيو – كاريراس – فران جارسيا – هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إبراهيم دياز – إندريك – جونزالو – ماستانتونو.

