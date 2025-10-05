سمير محمد علي، حارس مرمى الزمالك الأسطوري في ذمة الله (بروفايل)

فقدت الكرة المصرية اليوم أحد رموزها البارزين برحيل الكابتن سمير محمد علي، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الكروية أحد أبرز حراسها التاريخيين.

وفاة سمير محمد علي

كان سمير محمد على لاعبًا فى أهلى الخرطوم وانتقل إلى الزمالك عن طريق أحد أصدقائه الذى كان يعمل وكيلا للاعبين، وبدأ سمير مع الزمالك كجناح أيسر، إلا أن الصدفة قادته لحراسة عرين الفريق بعد غياب الحارس.

يُعد الراحل من أعظم حراس المرمى في جيله خلال فترة السبعينيات، حيث تألق بشكل لافت بقميص الزمالك، وقدم مستويات مميزة جعلته من نخبة الحراس على الساحة المحلية والإفريقية، وساهم في العديد من الانتصارات التي رسخت اسمه في ذاكرة جماهير القلعة البيضاء.

كما شارك سمير محمد علي مع المنتخب الوطني في العديد من البطولات القارية والدولية، وقدم أداءً رفيعًا جعله أحد الأعمدة الأساسية للفريق في تلك الفترة، تاركًا بصمة واضحة في تاريخ حراسة المرمى المصرية.

لم تتوقف مسيرته عند المستطيل الأخضر، بل واصل العطاء بعد الاعتزال من خلال العمل في مجال التدريب، حيث تولى مهمة تدريب حراس المرمى في عدد من الأندية، مسهمًا في تخريج أجيال جديدة من الحراس الموهوبين.

كما عرفه الجمهور كمحلل فني مميز عبر عدد من البرامج الرياضية، واتسمت تحليلاته بالعمق والموضوعية، وحظي باحترام واسع من الجماهير والنقاد.

برحيله، تودع الكرة المصرية أحد رموزها الكبار، الذي جمع بين الأداء الراقي داخل الملعب، والرؤية التحليلية الثرية خارجه، تاركًا إرثًا سيظل خالدًا في ذاكرة عشاق اللعبة.

شارك سمير محمد على، مع الزمالك فى المواجهة الودية أمام وستهام الإنجليزى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بخماسية مقابل هدف واحد عام 1966، وعلى الرغم من أن الحارس كان فى البداية لاعبًا لكرة السلة، إلا أنه برع فى حراسة عرين القلعة البيضاء، ونجح فى أن يكون حصيلة الأهداف التى هزت شباكه خلال 5 مواسم 11 هدفًا فقط.

