ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك
ترتيب الدوري المصري، أشتعلت المنافسة علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام كهرباء الاسماعيلية 4-2 وتعادل الزمالك مع غزل المحلة في الجولة العاشرة.
وتساوي 3 أندية وهم المصري والزمالك والأهلي في عدد النقاط بالصدارة ولكل منهما 18 نقطة ولكن يتبقي للأحمر مباراة أقل من الزمالك والمصري.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك
1- المصري 18 نقطة
2- الزمالك 18 نقطة
3- الأهلي 18 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة
5- وادي دجلة 15 نقطة
6- بيراميدز 14 نقطة
7- إنبي 14 نقطة
8- سموحة 14 نقطة
9- بتروجيت 14 نقطة
10- الجونة 12 نقطة
11- زد 12 نقطة
12- مودرن سبورت 12 نقطة
13- البنك الأهلي 11 نقطة
14- غزل المحلة 11 نقطة
15- الحدود 11 نقطة
16- الجيش 9 نقاط
17- الاتحاد 8 نقاط
18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط
19- فاركو 5 نقاط
20- المقاولون العرب 5 نقاط
21- الاسماعيلي 4 نقاط
جدول ترتيب فرق الدوري المصري
مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري
سموحة 2-0 الإسماعيلي (انتهت)
الاتحاد السكندري 2-1 المقاولون العرب (انتهت)
البنك الأهلي 0-1 المصري (انتهت)
الزمالك 1-1 غزل المحلة (انتهت)
طلائع الجيش 0-1 الجونة (انتهت)
حرس الحدود 0-3 سيراميكا كليوباترا (انتهت)
كهرباء الإسماعيلية 2-4 الأهلي (انتهت)
الأحد 5 أكتوبر 2025
إنبي × زد - 5 مساء - استاد بتروسبورت
فاركو × وادي دجلة - 8 مساء - استاد حرس الحدود
ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.
وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.
ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا