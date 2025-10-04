ترتيب الدوري المصري، أشتعلت المنافسة علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام كهرباء الاسماعيلية 4-2 وتعادل الزمالك مع غزل المحلة في الجولة العاشرة.

وتساوي 3 أندية وهم المصري والزمالك والأهلي في عدد النقاط بالصدارة ولكل منهما 18 نقطة ولكن يتبقي للأحمر مباراة أقل من الزمالك والمصري.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

1- المصري 18 نقطة

2- الزمالك 18 نقطة

3- الأهلي 18 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

5- وادي دجلة 15 نقطة

6- بيراميدز 14 نقطة

7- إنبي 14 نقطة

8- سموحة 14 نقطة

9- بتروجيت 14 نقطة

10- الجونة 12 نقطة

11- زد 12 نقطة

12- مودرن سبورت 12 نقطة

13- البنك الأهلي 11 نقطة

14- غزل المحلة 11 نقطة

15- الحدود 11 نقطة

16- الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

19- فاركو 5 نقاط

20- المقاولون العرب 5 نقاط

21- الاسماعيلي 4 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

سموحة 2-0 الإسماعيلي (انتهت)

الاتحاد السكندري 2-1 المقاولون العرب (انتهت)

البنك الأهلي 0-1 المصري (انتهت)

الزمالك 1-1 غزل المحلة (انتهت)

طلائع الجيش 0-1 الجونة (انتهت)

حرس الحدود 0-3 سيراميكا كليوباترا (انتهت)

كهرباء الإسماعيلية 2-4 الأهلي (انتهت)

الأحد 5 أكتوبر 2025

إنبي × زد - 5 مساء - استاد بتروسبورت

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء - استاد حرس الحدود

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.