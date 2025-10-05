الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الطريق إلى كأس العالم، انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم لمواجهة جيبوتي

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، بدأ منذ قليل معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 12 باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تصفيات كأس العالم 2026

وبدأ تجمع اللاعبين منذ قليل بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض أول مران للفريق مساء اليوم الأحد، ويستمر معسكر منتخب مصر لمدة 8 أيام حيث يبدأ اليوم وينتهي في الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

قائمة الفراعنة 

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا وهم كالتالي:

محمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحــي
عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني 
أحمد عيــد
رامي ربيعة 
خالد صبحي 
ياسر إبراهيم 
عمرو الجـزار
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكـا

مروان عطيـة
حمدي فتحي
مهند لاشيـن
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفي فتحي
محمد صلاح

مصطفي محمد
أسامة فيصل

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاته ونبيل عماد دونجا وامام عاشور، و صلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الوطني منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم تصفيات كأس العالم 2026 كاس العالم 2026 قائمة الفراعنة

مواد متعلقة

بيب جوارديولا يعلق على اعتراف لاعبه بأزمته النفسية

منتخب السعودية في اختبار صعب، هل ينجح الأخضر في تجاوز أزمة غياب اللاعبين المحليين؟

فرص تأهل بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يتحدى الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. السماوي الأقرب للتأهل.. ماييلي الورقة الرابحة ليورتشيتش.. وطاقم حكام كاميروني يقود اللقاء

مصر تحتضن بطولة السفير الكوري للتايكوندو احتفالا بثلاثة عقود من الصداقة

أراوخو يرفض إغراءات ليفربول ويوفنتوس وتشيلسي من أجل عيون برشلونة

ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندي بدوري ابطال افريقيا

مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا، الموعد والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads