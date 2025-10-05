الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب السعودية في اختبار صعب، هل ينجح الأخضر في تجاوز أزمة غياب اللاعبين المحليين؟

رينارد، فيتو
رينارد، فيتو

يواجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أزمة طاحنة بصفوف الأخضر بعدم جاهزية لاعبي المنتخب بسبب دوري روشن السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لانطلاق الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مشوار "الأخضر" ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تستضيفها مدينة جدة.

مباراة السعودية وإندونيسيا

وتقام مباراة السعودية مع إندونيسيا، الأربعاء المقبل، على أن يواجه الأخضر نظيره العراقي، يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، في مباراة قد تكون فاصلة، لتحديد هوية المتأهل مباشرةً إلى مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

أزمة تواجه منتخب السعودية

يواجه الجهاز الفني بقيادة رينارد أزمة تتعلق بعدم جاهزية لاعبيه بسبب عدم مشاركة اللاعبين المحليين في الدوري السعودي حيث يتم الاعتماد على اللاعبين الاجانب.

وضمت القائمة 3 لاعبين فقط من أصل 28 نجحوا في خوض المباريات الأربع الأولى كاملةً هذا الموسم.

ويعكس هذا الرقم حجم اعتماد الأندية السعودية على المحترفين الأجانب حيث يشرك كل فريق 8 أساسيين منهم في كل مباراة، ما قلّص فرص العناصر المحلية، وأفقدها حساسية المنافسة، وبات يشكل تحديًا حقيقيًا أمام المنتخب في مشواره نحو المونديال.

ثلاثي العلامة الكاملة

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، يُعد الثلاثي سالم الدوسري (الهلال)، حسان تمبكتي (الهلال)، وسعد الموسى (الاتحاد) الركائز الأبرز في قائمة الأخضر، بعدما شارك كل منهم لمدة 360 دقيقة كاملة، خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري السعودي.

مجموعة السعودية

وتضم مجموعة الأخضر منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة مع نظيره في المجموعة الأولى، على أن يصعد الفائز إلى الملحق العالمي الحاسم.

وسيخوض الأخضر السعودي الملحق الآسيوي وسط طموحات كبيرة لإضافة مشاركة جديدة إلى تاريخه الحافل في المونديال.

ويأمل المنتخب السعودي في حجز مقعده السابع في كأس العالم بعد مشاركته السابقة في 6 نسخ، كان آخرها في قطر 2022.

قائمة الأخضر

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قائمة مكونة من 28 لاعبًا، ضمت:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصائبي، محمد اليامي، راغد النجار.

وفي الدفاع: متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري.


وفي الوسط: ناصر الدوسري، علي الحسن، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، نواف بوشل.

وفي الهجوم: سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح أبو الشامات، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويعتبر أكبر إنجاز للسعودية على مدار مشاركاتها في كأس العالم، هو صعودها إلى دور الـ16 في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية

وتصعد 8 منتخبات من آسيا إلى المونديال المقبل، بينما يخوض منتخب تاسع الملحق العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب السعودي كاس العالم 2026 الملحق الاسيوي مجموعة السعودية ازمة تواجه منتخب السعودية دوري روشن السعودي رينارد هيرفي رينارد مباراة السعودية وإندونيسيا قائمة الأخضر

مواد متعلقة

النصر السعودي يقترب من ضم حارس سانتوس البرازيلي في الشتاء

تعنت النصر السعودي يهدد فرصة عبد الإله العمري مع المنتخب

رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية لوديتي مقدونيا والتشيك

الأكثر قراءة

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads