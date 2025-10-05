منتخب السعودية في اختبار صعب، هل ينجح الأخضر في تجاوز أزمة غياب اللاعبين المحليين؟

يواجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أزمة طاحنة بصفوف الأخضر بعدم جاهزية لاعبي المنتخب بسبب دوري روشن السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لانطلاق الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مشوار "الأخضر" ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تستضيفها مدينة جدة.

مباراة السعودية وإندونيسيا

وتقام مباراة السعودية مع إندونيسيا، الأربعاء المقبل، على أن يواجه الأخضر نظيره العراقي، يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، في مباراة قد تكون فاصلة، لتحديد هوية المتأهل مباشرةً إلى مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

أزمة تواجه منتخب السعودية

يواجه الجهاز الفني بقيادة رينارد أزمة تتعلق بعدم جاهزية لاعبيه بسبب عدم مشاركة اللاعبين المحليين في الدوري السعودي حيث يتم الاعتماد على اللاعبين الاجانب.

وضمت القائمة 3 لاعبين فقط من أصل 28 نجحوا في خوض المباريات الأربع الأولى كاملةً هذا الموسم.

ويعكس هذا الرقم حجم اعتماد الأندية السعودية على المحترفين الأجانب حيث يشرك كل فريق 8 أساسيين منهم في كل مباراة، ما قلّص فرص العناصر المحلية، وأفقدها حساسية المنافسة، وبات يشكل تحديًا حقيقيًا أمام المنتخب في مشواره نحو المونديال.

ثلاثي العلامة الكاملة

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، يُعد الثلاثي سالم الدوسري (الهلال)، حسان تمبكتي (الهلال)، وسعد الموسى (الاتحاد) الركائز الأبرز في قائمة الأخضر، بعدما شارك كل منهم لمدة 360 دقيقة كاملة، خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري السعودي.

مجموعة السعودية

وتضم مجموعة الأخضر منتخبي العراق وإندونيسيا، ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة مع نظيره في المجموعة الأولى، على أن يصعد الفائز إلى الملحق العالمي الحاسم.

وسيخوض الأخضر السعودي الملحق الآسيوي وسط طموحات كبيرة لإضافة مشاركة جديدة إلى تاريخه الحافل في المونديال.

ويأمل المنتخب السعودي في حجز مقعده السابع في كأس العالم بعد مشاركته السابقة في 6 نسخ، كان آخرها في قطر 2022.

قائمة الأخضر

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قائمة مكونة من 28 لاعبًا، ضمت:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصائبي، محمد اليامي، راغد النجار.

وفي الدفاع: متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان تمبكتي، علي مجرشي، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري.



وفي الوسط: ناصر الدوسري، علي الحسن، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، نواف بوشل.

وفي الهجوم: سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح أبو الشامات، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويعتبر أكبر إنجاز للسعودية على مدار مشاركاتها في كأس العالم، هو صعودها إلى دور الـ16 في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية

وتصعد 8 منتخبات من آسيا إلى المونديال المقبل، بينما يخوض منتخب تاسع الملحق العالمي.

