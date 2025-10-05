بيب جوارديولا يعلق على اعتراف لاعبه بأزمته النفسية

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بنجمه فيل فودين بعد أن تحدث بصراحة عن المشاكل النفسية التي عانى منها خلال الموسم الماضي.

وعلّق جوارديولا على تصريحات لاعبه عبر شبكة "ESPN"، قائلا: "قوته في الاعتراف بذلك أمر رائع.. شخصية مثل فيل تستطيع أن تكون منفتحة، وتتحدث إلى المجتمع بأكمله، ففي الوقت الحالي يعاني الشباب والمراهقون وحتى الكبار من هذه الأمور ولا أحد بعيد عنها".

وأضاف المدرب الإسباني: "قبول الواقع أمر مذهل عندما أراه الآن، وأتحدث بعيدا عن المستوى الرائع الذي يقدمه أرى الفرح في التدريبات ضحكته وصوته في غرفة الملابس.. هذا ما نريده تماما البقية سنساعده فيها ليواصل اللعب بأفضل شكل ممكن، فالمهم أن يكون بصحة جيدة".

وتابع: "كرة القدم فيها فوز وخسارة وتعادل، لكن الأهم أن يكون اللاعب بصحة جيدة، مع عائلته ونفسه وأن يفعل ما يحب هذا ما نريده منه، وأنا سعيد لأنه يتحسن خطوة بخطوة تراه في المباريات وتدرك مدى تأثيره في كل شيء تقريبا".

اعتراف فودين

ووفقا لتقارير صحفية بريطانية، فإن فودين يعد من أبرز لاعبي سيتي في انطلاقة الموسم الحالي، بعدما سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في سبع مباريات، رغم أن ذلك لم يكن كافيا لإعادته إلى قائمة منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل التي أُعلنت الجمعة الماضي.

وكان فودين قد صرح في مايو الماضي، قائلا: “كانت هناك الكثير من الأمور التي أثرت عليّ نفسيا خارج الملعب.. أحيانا هناك أشياء في الحياة أهم من كرة القدم”.

ويحظى فودين هذا الموسم بقدر أكبر من المسؤولية بعد رحيل النجم كيفن دي بروين في الصيف، فيما يمكن أن تكون علاقته المميزة مع إيرلينج هالاند مفتاحا جديدا لنجاح سيتي، وقد ظهر ذلك جليا في بداية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.