بيراميدز يتحدى الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. السماوي الأقرب للتأهل.. ماييلي الورقة الرابحة ليورتشيتش.. وطاقم حكام كاميروني يقود اللقاء

يواصل فريق بيراميدز بطل دوري أفريقيا، مشواره في الدفاع عن اللقب القاري بمواجهة نظيره الجيش الرواندي مساء اليوم الأحد بالقاهرة في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واقترب فريق بيراميدز من حجز تذكرة التأهل لدورالـ 32 بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي حيث تعد فرصة الفريق السماوي الأكبر في التأهل.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون مقابل سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويستضيف بيراميدز بطل أفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون سبورت 1 التي حصلت على حقوق بث المباراة.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويظهر نادي الجيش الرواندي اللون الأسود في الأبيض، بينما سيظهر حارس المرمى بالأخضر الكامل.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

استقر الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بطل أفريقيا، علي تشكيلة فريقه أمام نظيره الجيش الرواندي مساء اليوم الأحد.

من المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفي فتحي - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الرواندي

وتعد مباراة اليوم بين بيراميدز والجيش الرواندي السادسة بتاريخ لقاءات الفريقين حيث سبق وتواجها 5 مرات من قبل إفريقيا.

مواجهات الفريقين جاءت جميعها في دوري أبطال إفريقيا منها أربع مواجهات في دور الـ32 من البطولة في الموسمين الماضيين ومواجهة في الدوري التمهيدي بالموسم الحاري

وينحاز التاريخ لفريق بيراميدز خلال مواجهاته مع الجيش الرواندي، حيث تمكن من الفوز على فريق الجيش في 3 مباريات مقابل التعادل في مباراتين دون التعرض لأي هزيمة.

والتقى فريقا بيراميدز والجيش الرواندي مرتين خلال الموسم قبل الماضي بدور الـ32 في دوري ابطال افريقيا، انتهت الأولى بالتعادل السلبي والثانية بنتيجة 6-1 لصالح بيراميدز.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في دور الـ32 ايضا، انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1 وفاز بيراميدز بموقعة الاياب 3-1.

والتقيا الموسم الحالي 2025-2026 بذهاب الدور التمهيدي وفاز بيراميدز بثنائية نظيفة.

وسجل لاعبو بيراميدز 12 هدفا فيما تلقت شباكهم 3 أهداف فقط.

قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة الجيش الرواندي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

منافس بيراميدز

المتأهل من مواجهة بيراميدز حامل اللقب والجيش الرواندي يواجه بالدور التالي فريق التأمين الإثيوبي الذي صعد إلى دور الـ32 بعدما تخطى مالدينجي بطل زنزبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتُعد هذه المشاركة هي الأولى لفريق التأمين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث إنه توج بلقب الدوري الإثيوبي الموسم الماضي.

