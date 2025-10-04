الأحد 05 أكتوبر 2025
المصري يحتفي بانضمام ثنائي الفريق لقائمة منتخب مصر

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

 

احتفل النادي المصري البورسعيدي باختيار ثنائي الفريق أحمد عيد وخالد صبحي ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم.

وهنأت إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة التونسي نبيل الكوكي اللاعبين علي اختيارهما ضمن قائمة الفراعنة.

قائمة منتخب مصر 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن  ، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر اكتوبر والذي ينطلق غدا استعدادا لمباراتي جيبوتي المقرر لها 8 أكتوبر من الشهر الجاري بالمغرب، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم ١٢ باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ 

 

 

قائمة الفراعنة 


وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي

وجاءت الأسماء كالتالي:

محمد الشناوي
مصطفي شوبير
محمد صبحــي
عبد العزيز البلعوطي

محمد هاني 
أحمد عيــد
رامي ربيعة 
خالد صبحي 
ياسر إبراهيم 
عمرو الجـزار
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكـا

مروان عطيـة
حمدي فتحي
مهند لاشيـن
محمود صابر 
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفي فتحي
محمد صلاح

مصطفي محمد
أسامة فيصل

وكشف  إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه كان هناك اكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني لكن الإصابة حالت دون انضمامهم على رأسهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومحمد شحاته ونبيل عماد دونجا وامام عاشور، و صلاح محسن ومحمود عبد الحفيظ زلاكه

قائمة منتخب مصر منتخب مصر المصري البورسعيدي النادي المصري أحمد عيد خالد صبحي جيبوتي وغينيا بيساو تصفيات كأس العالم

