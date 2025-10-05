الأحد 05 أكتوبر 2025
فرص تأهل بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

يواصل فريق بيراميدز بطل دوري أفريقيا، مشواره في الدفاع عن اللقب القاري بمواجهة نظيره الجيش الرواندي مساء اليوم الأحد بالقاهرة، في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون مقابل، سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي.

سيناريوهات تأهل بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وأمام بيراميدز ثلاثة سيناريوهات التأهل لدور ال32 بدوري ابطال افريقيا هم كالتالي:

السيناريو الأول: هو الفوز بأي نتيجة حيث انه فاز بموقعة الذهاب.

السيناريو الثاني: هو التعادل بأي نتيجة. 

السيناريو الثالث: هو الهزيمة بهدف دون رد أو بأي نتيجة، شرط بفارق هدف واحد.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويستضيف بيراميدز بطل أفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وتذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي  في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون سبورت 1 التي حصلت على حقوق بث المباراة.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويظهر نادي الجيش الرواندي اللون الأسود في الأبيض، بينما سيظهر حارس المرمى بالأخضر الكامل.

