مصر تحتضن بطولة السفير الكوري للتايكوندو احتفالا بثلاثة عقود من الصداقة

تنطلق بطولة السفير الكوري للتايكوندو يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر الجاري في استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر بعد توقف دام ثلاث سنوات وسط مشاركة واسعة من الرياضيين والمشجعين وعشاق الثقافة الكورية.

بطولة السفير الكوري للتايكوندو

وتُقام البطولة على مدى ثلاثة أيام في أجواءٍ من المنتظر أن تأتي حافلةٍ بالمنافسة والإثارة لتقدّم للجمهور تجربةً رياضية وثقافية مميزة تُبرز جمال التراث الكوري وعمق الصداقة التي تجمع بين كوريا ومصر.

تنظيم بطولة السفير الكوري للتايكوندو

ويجري تنظيم البطولة بالتعاون بين سفارة جمهورية كوريا في مصر والمركز الثقافي الكوري والاتحاد المصري للتايكوندو، وبدعم من المؤسسة الكورية للترويج للتايكوندو.

ثلاثة عقود من الصداقة الكورية المصرية

وتمثل بطولة هذا العام النسخة الأولى منذ عام 2022 بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

وكما جرت العادة، تشكل البطولة منصةً لدعم انتشار رياضة التايكوندو في مصر وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين البلدين.

وقال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري في مصر إن هذه البطولة تعكس عمق الصداقة المستمرة بين كوريا ومصر، وتمثل لحظة مميزة ونحن نحتفل بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. إنها رمز للتبادل الثقافي والرياضي الذي يواصل توطيد أواصر التعاون بين شعبينا.

المشاركون ببطولة السفير الكوري للتايكوندو

وتتضمن البطولة 18 فئة وزن موزعة على أربعة أقسام لفئة الشباب من الجنسين فوق 17 عامًا، وخمسة أقسام لفئة الناشئين تحت 17 عامًا. وعلى مدار المنافسات، سيحظى الجمهور بفرصة متابعة عروضٍ رياضيةٍ مبهرة تعكس الروح القتالية والانضباط الفني اللذين يميزان هذه الرياضة.

عرضً خاصً لفريق كوكيوون الاستعراضي

ولإضفاء مزيد من الحماس، تشهد البطولة عرضًا خاصًا لفريق كوكيوون الاستعراضي التابع للأكاديمية العالمية للتايكوندو، المعروف عالميًا ببراعته التقنية وانضباطه العالي.

ويمثل العرض في القاهرة المحطة الأولى في جولته الإقليمية التي تشمل تونس والمغرب.

ويُعد كوكيوون، بصفته المقر الرئيسي للاتحاد العالمي للتايكوندو، المؤسسة المركزية المسؤولة عن الحفاظ على روح وتقنيات التايكوندو وتعزيزها عالميًا، حيث يضم في عضويته اتحادات من 168 دولة.

وقد جاب فريقه الاستعراضي العديد من الدول، بوصفه أحد أبرز رموز الفنون القتالية الكورية التقليدية التي تجسد الانضباط والدقة والجمال الحركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.