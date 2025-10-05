الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أراوخو يرفض إغراءات ليفربول ويوفنتوس وتشيلسي من أجل عيون برشلونة

رونالد أراوخو، فيتو
رونالد أراوخو، فيتو

رفض الأوروجواياني رونالد أراوخو لاعب نادي برشلونة، 4 عروض مغرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب أكد رغبته في البقاء داخل أسوار "البلوجرانا" وتحقيق النجاح مع الفريق الكتالوني رغم الإغراءات.

ويمتد عقد أراوخو مع برشلونة حتى عام 2031، ويبدو المدافع الأوروجواياني مصممًا على احترامه حتى النهاية، ورغم أن مستقبله في النادي قد يتأثر بدوره في المواسم المقبلة إلا أنه مقتنع تمامًا بأنه قادر على تحقيق المجد بقميص الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن شهر يوليو الماضي شهد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع أراوخو إلى 60 مليون يورو، ما جعله هدفًا محتملًا للعديد من الأندية التي سارعت لمحاولة ضمه.

يوفنتوس يطلب رونالد أراوخو

وتقدم يوفنتوس بعرض لضم أراوخو، كما أبدى ليفربول اهتمامًا جادًا لضمه، بينما دخل توتنهام وتشيلسي أيضًا على الخط، إلا أن رد اللاعب كان قاطعًا وواضحًا لوكلائه: "لا أريد الرحيل عن برشلونة، أريد النجاح هنا وتعويض إخفاقات دوري الأبطال الماضية

ويُعد أراوخو البالغ من العمر 26 عامًا نموذجًا للالتزام والتركيز، إذ رحّب بعدم استدعائه لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مفضلًا البقاء مع برشلونة ومواصلة العمل مع المدرب هانز فليك، في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الأوروجواياني مباراتين وديتين في ماليزيا أمام الدومينيكان وأوزبكستان.

برشلونة وإشبيلية

ويستعد برشلونة لمصالحة جماهيره عندما يحل ضيفًا على إشبيلية، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تقام مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15) 

المباراة تأتي في توقيت صعب لكلا الفريقين، حيث يسعى برشلونة لاستعادة صدارة الليجا، بعد خسارة قاسية في دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بنتيجة (1-2) بملعب "مونتجويك"، بينما يبحث إشبيلية عن استعادة التوازن بعد بداية متذبذبة هذا الموسم.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يحتل الوصافة مؤقتا برصيد 19 نقطة، متأخرا خلف ريال مدريد الذي لعب مباراة إضافية، ويأمل في تحقيق فوز خارج الديار يعزز موقعه في المنافسة على اللقب.

أما إشبيلية، فيحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويعاني من تذبذب في النتائج، حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات منذ بداية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة أراوخو رونالد اراوخو ليفربول يوفنتوس

مواد متعلقة

مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، الموعد والقناة الناقلة

برشلونة في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام إشبيلية

لا نستطيع تحمل مشاهدته، جماهير ليفربول تهاجم صلاح بعد مباراة تشيلسي وسلوت يدافع

شرط جزائي ودي يحسم مصير رونالد أراوخو مع برشلونة

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads