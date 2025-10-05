أراوخو يرفض إغراءات ليفربول ويوفنتوس وتشيلسي من أجل عيون برشلونة

رفض الأوروجواياني رونالد أراوخو لاعب نادي برشلونة، 4 عروض مغرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب أكد رغبته في البقاء داخل أسوار "البلوجرانا" وتحقيق النجاح مع الفريق الكتالوني رغم الإغراءات.

ويمتد عقد أراوخو مع برشلونة حتى عام 2031، ويبدو المدافع الأوروجواياني مصممًا على احترامه حتى النهاية، ورغم أن مستقبله في النادي قد يتأثر بدوره في المواسم المقبلة إلا أنه مقتنع تمامًا بأنه قادر على تحقيق المجد بقميص الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن شهر يوليو الماضي شهد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع أراوخو إلى 60 مليون يورو، ما جعله هدفًا محتملًا للعديد من الأندية التي سارعت لمحاولة ضمه.

يوفنتوس يطلب رونالد أراوخو

وتقدم يوفنتوس بعرض لضم أراوخو، كما أبدى ليفربول اهتمامًا جادًا لضمه، بينما دخل توتنهام وتشيلسي أيضًا على الخط، إلا أن رد اللاعب كان قاطعًا وواضحًا لوكلائه: "لا أريد الرحيل عن برشلونة، أريد النجاح هنا وتعويض إخفاقات دوري الأبطال الماضية

ويُعد أراوخو البالغ من العمر 26 عامًا نموذجًا للالتزام والتركيز، إذ رحّب بعدم استدعائه لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مفضلًا البقاء مع برشلونة ومواصلة العمل مع المدرب هانز فليك، في الوقت الذي يخوض فيه المنتخب الأوروجواياني مباراتين وديتين في ماليزيا أمام الدومينيكان وأوزبكستان.

برشلونة وإشبيلية

ويستعد برشلونة لمصالحة جماهيره عندما يحل ضيفًا على إشبيلية، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تقام مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15)

المباراة تأتي في توقيت صعب لكلا الفريقين، حيث يسعى برشلونة لاستعادة صدارة الليجا، بعد خسارة قاسية في دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بنتيجة (1-2) بملعب "مونتجويك"، بينما يبحث إشبيلية عن استعادة التوازن بعد بداية متذبذبة هذا الموسم.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يحتل الوصافة مؤقتا برصيد 19 نقطة، متأخرا خلف ريال مدريد الذي لعب مباراة إضافية، ويأمل في تحقيق فوز خارج الديار يعزز موقعه في المنافسة على اللقب.

أما إشبيلية، فيحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويعاني من تذبذب في النتائج، حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات منذ بداية الموسم.

