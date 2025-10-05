ماييلي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندي بدوري ابطال افريقيا

استقر الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بطل أفريقيا، علي تشكيلة فريقه أمام نظيره الجيش الرواندي مساء اليوم الأحد، في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

من المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - مصطفي فتحي - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

يستضيف بيراميدز بطل أفريقيا، نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة أون سبورت 1 التي حصلت على حقوق بث المباراة.

واقترب فريق بيراميدز من حجز تذكرة التأهل لدور الـ 32 بعد الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل في كيجالي.

وتعد فرصة الفريق السماوي الأكبر في التأهل.

قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة الجيش الرواندي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة في دوري أبطال أفريقيا

يدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.