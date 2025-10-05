الأحد 05 أكتوبر 2025
رياضة

بونور موجيشا لاعب المصري ضمن قائمة منتخب رواندا بتصفيات كأس العالم

بونور موجيشا، فيتو
بونور موجيشا، فيتو

أعلن الجزائري عادل عمروش المدير الفني لمنتخب رواندا، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام لمعسكره المغلق والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين التاسعة والعاشرة  من تصفيات كأس العالم ( المجموعة الثالثة ) واللتين تجمعاه بمنتخبي بنين وجنوب أفريقيا والمقرر إقامتهما يومي العاشر والرابع عشر من أكتوبر الجاري  على ستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي وستاد مبومبيلا بمدينة نيلسبرويت بجنوب أفريقيا على الترتيب.

نجم المصري في قائمة منتخب رواندا 


وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبًا من بينهم بونور موجيشا لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري


الجدير بالذكر أن منتخب رواندا يحتل المركز الرابع في  المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات بنين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وليسوتو وزيمبابوي، حيث يصل رصيده من النقاط إلى  أربعة عشر نقطة وهو الأمر الذي يجعله يحتفظ بحظوظه في نيل بطاقة التأهل.

