سيراميكا يتقدم علي حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا علي حرس الحدود بثنائية نظيفة في الشوط الأول خلال مباراة الفريقين في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب استاد المكس بالإسكندرية.

أحرز ثنائية سيراميكا مروان عثمان وفخري لأكاي في الدقيقة 34 و51

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام حرس الحدود 


وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان -  أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - إسلام عيسى.

ترتيب سيراميكا وحرس الحدود 

 

ويدخل سيراميكا الضيف لقاء اليوم محتلا المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

