مانشستر يونايتد يفوز على سندرلاند بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه سندرلاند بثنائية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد"ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند



أحرز ثنائية مانشستر يونايتد ماونت وسيسكو في الدقائق 8 و31.

تشكيل مانشستر يونايتد

وأعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الذي خاض به مواجهة ضيفه سندرلاند،

حراسة المرمى: لامينز.

الدفاع: دالوت ودي ليخت ويورو وشو.

الوسط: ماونت وكاسيميرو وبرونو وفرنانديز.

الهجوم: سيسكو ومبيومو وديالو.

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد الظهور الأول للحارس الجديد سين لامينز القادم من رويال أنتويرب البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير.



ترتيب الدوري الإنجليزي

وقفز مان يونايتد إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، ويحتل سندرلاند الترتيب السادس برصيد 11 نقطة.

