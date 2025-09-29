الإثنين 29 سبتمبر 2025
رياضة

الدوري المصري، سيراميكا يتعثر بالتعادل 1-1 أمام الجونة على ملعبه

فريق الجونة، فيتو
فريق الجونة، فيتو

الدوري المصري، انتهت مباراة الجونة أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيحابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بشارة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الجونة بهدف أول عن طريق مروان محسن من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ثم تعادل سيراميكا في الدقيقة 75 عن طريق رجب نبيل 

بدأ الشوط الثاني بإندفع هجومي من جانب الجونة بحثا عن هدف التقدم، وأسفر عن ركلة جزاء لصالح الجونة بعد عرقلة علي الزاهدي من قبل كريم وليد، سددها مروان محسن ونجح في إسكانها الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الجونة بهدف 

وفي الدقيقة 68 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيراميكا بعد لمس الكرة يد مروان محسن مهاجم الجونة، تقدم لها عمرو السولية ولكنه أهدرها بعدما سدد كرة قوية من علامة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الجونة محمد علاء بنجاح.

وفي الدقيقة 75 نجح رجب نبيل مدافع سيراميكا في تسجيل هدف التعادل لفريقه، لتصبح النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما 

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى -  أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا

فيما دخل فريق الجونة مباراته أمام سيراميكا كليوباتر بتشكيل مكون من:

جاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، الفا توري، عبد الجواد ثعلب.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أرنو، مروان محسن، علي الزاهدي.

ترتيب الفريقين في ترتيب الدوري

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيدة، حيث ارتفع رصيد سيراميكا إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا استاد خالد بشارة الدورى المصرى الممتاز الجونة ضد سيراميكا كليوباترا

