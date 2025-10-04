السبت 04 أكتوبر 2025
مانشستر يونايتد يتقدم على سندرلاند بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

تقدم فريق مانشستر يونايتد علي ضيفه سندرلاند بثنائية نظيفة في الشوط الأول على ملعب "أولد ترافورد"ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند
 

أحرز ثنائية مانشستر يونايتد ماونت وسيسكو في الدقائق 8 و31.

تشكيل مانشستر يونايتد

وأعلن البرتغالي روبن أموريم  المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه سندرلاند،


حراسة المرمى: لامينز.

الدفاع: دالوت ودي ليخت ويورو وشو.

الوسط: ماونت وكاسيميرو وبرونو وفرنانديز.

الهجوم: سيسكو ومبيومو وديالو

 

وشهد تشكيل مانشستر يونايتد الظهور الأول للحارس الجديد سين لامينز القادم من رويال أنتويرب البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير.


ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل مان يونايتد المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل واحد وثلاث هزائم في مبارياته الست الأولى، وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11 هدفًا.

