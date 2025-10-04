هانيا الحمامي تفوز على نور الشربيني وتتوج ببطولة قطر كلاسيك 2025 للإسكواش

توجت البطلة المصرية نجمة منتخب مصر ووادى دجلة هانيا الحمامي، المصنفة الثانية عالميًا في الإسكواش، ببطولة قطر كلاسيك.

ونجحت هانيا في تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد مباراة قوية أمام منافستها نور الشربيني، المصنفة الثالثة عالميًا.

وقدمت هانيا أداءً استثنائيًا خلال اللقاء، حيث حسمت المباراة بنتيجة 3-0 بواقع نقاط 6-11، 8-11، 13-15، في مواجهة استغرقت 41 دقيقة، لتضيف إنجازًا جديدًا لمسيرتها الاحترافية وتؤكد سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي.



وبهذا الفوز، تواصل هانيا تحقيق النجاحات على المستوى الدولي، معززة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الإسكواش في العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 463,000 دولار أمريكي، بواقع 231,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى.

