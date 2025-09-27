السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

مانشستر يونايتد يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويخسر من برينتفورد بثلاثية

برينتفورد
برينتفورد

 واصل مانشستر يونايتد السقوط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة من برينتفورد، بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي

وأحرز الهدف الأول والثاني لبرينتفورد إيجور تياجو في الدقيقة 8 والدقيقة 20.

بينما أحرز سيسكو هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 90+5 سجل ماتياس جنسن هدف برينتفورد الثالث.

 

 

تشكيل مانشستر يونايتد 

تشكيل برينتفورد 

تحذير علني من أموريم إلى لاعبي مانشستر يونايتد

 وكان روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد قد وجه تحذيرًا للاعبيه أمام عدسات وسائل الإعلام قبل مواجهة برينتفورد، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على نفس الحماس والحدة أمام الفرق الصغيرة كما فعلوا أمام المنافسين الكبار، وعدم انتقاء المباريات التي يظهرون فيها جودتهم. 

وقال أموريم: «المهم أن نبذل أقصى ما لدينا وأن نواجه المباراة، كما واجهنا ليفربول الموسم الماضي وكما بدأنا الموسم أمام أرسنال، يجب أن يكون لدينا هذا الشعور طوال الوقت». 

وأضاف المدرب البرتغالي الذي فاز بتسع مباريات فقط من أصل 32 لقاء في الدوري منذ وصوله: «فزنا في المباراة الأخيرة، نحتاج أن نفعل كل شيء للفوز على برينتفورد. لست أتحدث عن عشر انتصارات متتالية، أريد الفوز بالمباراة الثانية ثم الثالثة وبعدها سيتغير الشعور».

الزمالك يستعيد أوراقه المهمة قبل قمة الإثنين.. فيريرا يجهز مفاجآت للأهلي.. و"ربيع" جاهز لدخول قائمة الأبيض أمام الأحمر

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في مونديال الأندية

أندروز: نعرف كيف سيلعب مانشستر يونايتد

فيما أكد الأيرلندي كيث أندروز مدرب برينتفورد، أن فريقه مستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، مشددًا على عدم استهانة لاعبيه بالمنافس.

وقال أندروز: «لديهم مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين، وأسلوب لعب محدد يعرفونه بشكل كبير، كما أضافوا لاعبين مميزين، أحدهم غادر نادينا لينضم إليهم ونحن نعرفه جيدًا».

الجريدة الرسمية
