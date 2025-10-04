ضبط نصف طن شيبسي وإعدام أغذية فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، أن فرق التفتيش التابعة لمديرية الصحة واصلت جهودها في تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بقرى مركز الفشن، جنوب المحافظة.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات الرقابية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة متابعة الأسواق والمصانع الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن إلزام العاملين بحيازة شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية نظمت حملة ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة ضد أصحاب المنشآت المخالفة، شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة، وعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين في تداول الأغذية، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

ضبط نصف طن فاسد فى الفشن ببني سويف

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أنه تم ضبط وتحفظ فرق التفتيش على ما يقرب من نصف طن من منتج "شيبسي" عبارة عن مخلفات مصانع غير صالحة للتداول، بالإضافة إلى إعدام نحو 20 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة والمنتهية الصلاحية والتي كانت معدة للبيع، مؤكدًا أن الحملات تأتي في إطار خطة المديرية للتأكد من تطبيق معايير السلامة الغذائية والتصدي لأي مخالفات قد تهدد صحة المواطن.

وأوضح وكيل صحة بني سويف، أن هذه الحملات يتم تنفيذها بشكل دوري في جميع مراكز المحافظة، مع التركيز على القرى والمناطق النائية للتأكد من إحكام الرقابة وضبط أي مخالفات قد تحدث بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، وذلك بما يتسق مع استراتيجية المحافظة لحماية المستهلك وضمان وصول غذاء آمن وسليم للجميع.

وقد أشرف على تنفيذ الحملة كل من: الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، والدكتور عبد الله علي مدير القسم الوقائي، بمشاركة محمد محمود مراقب أول مكتب الفشن، إلى جانب مفتشي الأغذية: حمدي عاشور، محمد عبد القادر، وكيرلس عادل، الذين قاموا بالمرور الميداني ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حملات صحة بني سويف تلاحق مخالفات الأغذية

وأكدت محافظة بني سويف، في بيانها، أن حملات الرقابة والتفتيش على الأغذية مستمرة خلال الفترة المقبلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة بتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر غذائية محتملة.

