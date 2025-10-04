تخصيص 5 لجان للكشف الطبي وتحليل المخدرات لمرشحي النواب ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، عن تجهيز 5 لجان طبية متخصصة لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

5 لجان للكشف الطبي على مرشحي النواب ببني سويف

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المديرية انتهت من كافة الترتيبات اللازمة لعمل هذه اللجان التي تم توزيعها على عدة مواقع تشمل: المجلس الطبي العام، مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى بني سويف التخصصي، مستشفى إهناسيا التخصصي، ومستشفى الصحة النفسية، موضحًا أن جميع الفرق الطبية والأطقم المعاونة باتت جاهزة، مع توفير أجهزة الحاسب الآلي وربطها بالإنترنت لضمان سرعة الإجراءات ودقتها.

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن إجراءات الكشف تبدأ بتسجيل المرشح طلبه عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، واستيفاء النموذج المطلوب ثم إجراء التحاليل اللازمة، لافتًا إلى أن كل مرشح يلتزم بالحضور في الموعد والمكان المحددين وفقًا لبيانات الحجز الإلكتروني، بعد سداد الرسوم المقررة طبقًا للقرار الوزاري رقم 295 لسنة 2025.

10 الأف جنيه رسوم الكشف الطبي وتحاليل المخدرات

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أنه قد تم تحديد قيمة رسوم الكشف الطبي الشامل بـ5500 جنيه، لا تشمل تكلفة بعض الفحوصات الإضافية إذا تطلب الأمر، بينما تبلغ قيمة الفحص المعملي الخاص بالكشف عن تعاطي المخدرات والمسكرات 4500 جنيه، يتم سدادها بالمعمل المركزي أو المشترك، مع إعادة دفع الرسوم مرة أخرى في حالة تقدم المرشح بتظلم.

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن الفحوصات المعملية يتم إجراؤها بالمعمل المشترك الكائن بديوان المديرية، فيما تجرى الفحوصات الطبية داخل اللجنة المحددة لكل مرشح، حيث يخضع للكشف أمام أطباء الباطنة وأطباء الصحة النفسية، وبحضور الأطقم الطبية والإدارية المتوفرة بشكل كامل داخل كل لجنة من اللجان الخمس.

النتائج يتم رفعها إلكترونيًا بدقة وشفافية

وأوضح وكيل صحة بني سويف، أن النتائج يتم رفعها إلكترونيًا فور انتهاء الإجراءات على النظام المركزي، حيث يتولى مدير المجلس الطبي العام بالمحافظة مراجعتها واعتمادها قبل إصدار وتسليم النتيجة النهائية لكل مرشح، وذلك في إطار التزام وزارة الصحة بتطبيق المعايير الطبية والإجرائية بدقة وشفافية، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية والتأكد من توافر الشروط الصحية اللازمة لدى جميع المتقدمين للترشح.

